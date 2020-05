Джейсон Стейтем может стать супергероем Marvel

FilmStills.net/Global Look Press

Актер боевиков Джейсон Стейтем может стать исполнителем роли Сорвиголовы в фильмах Marvel, передает портал We Got This Covered со ссылкой на собственный источник в студии.

Это случится, если персонажа не сможет сыграть Чарли Кокс. Супергерой из «Адской кухни» должен появиться в третьей части «Человека-паука». Он будет двокатом главного героя Питера Паркера, у которого появились проблемы с законом.

Ранее сообщалось, что эта роль может достаться Мэтту Деймону, в нулевых отказавшегося от роли Сорвиголовы в пользу своего коллеги и давнего друга Бена Аффлека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Гай Ричи снова снимет Джейсона Стэйтема

— Дуэйн Джонсон противостоит Джейсону Стейтему в новом фильме

— «Форсаж» без Дизеля: «Скала» рассказал о сиквеле «Хоббса и Шоу»