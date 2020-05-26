Джейсон Стейтем может стать супергероем Marvel
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Актер боевиков Джейсон Стейтем может стать исполнителем роли Сорвиголовы в фильмах Marvel, передает портал We Got This Covered со ссылкой на собственный источник в студии.
Это случится, если персонажа не сможет сыграть Чарли Кокс. Супергерой из «Адской кухни» должен появиться в третьей части «Человека-паука». Он будет двокатом главного героя Питера Паркера, у которого появились проблемы с законом.
Ранее сообщалось, что эта роль может достаться Мэтту Деймону, в нулевых отказавшегося от роли Сорвиголовы в пользу своего коллеги и давнего друга Бена Аффлека.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Гай Ричи снова снимет Джейсона Стэйтема
— Дуэйн Джонсон противостоит Джейсону Стейтему в новом фильме
— «Форсаж» без Дизеля: «Скала» рассказал о сиквеле «Хоббса и Шоу»