Снигирь вступилась за обвиненный в насмешках над Россией сериал «Великая»
Актриса Юлия Снигирь вступилась за американский сериал о Екатерине II «Великая», который в соцсетях обвиняют в русофобии и насмешках над российской историей.
Она отметила, что в пример ей приводят сериал об императрице «Великая» Первого канала, в котором снялась она сама. «Вы хотите сказать что моя «Великая» — правдивый исторический сериал? Или, может, я больше похожа на Екатерину, чем Эль Фаннинг? Пфф... Я вам даже литературный источник не смогу подсказать, если вы ищете историческую правду про Екатерину», — написала Снигирь в Instagram, попросив поклонников не смотреть сериалы для исторической правды.
Снигирь также похвалила актеров и остроумные диалоги сериала.
Ранее зрители осудили выбор актеров разных рас на главные роли в картине.
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