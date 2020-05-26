Снигирь вступилась за обвиненный в насмешках над Россией сериал «Великая»

Актриса Юлия Снигирь вступилась за американский сериал о Екатерине II «Великая», который в соцсетях обвиняют в русофобии и насмешках над российской историей.

Она отметила, что в пример ей приводят сериал об императрице «Великая» Первого канала, в котором снялась она сама. «Вы хотите сказать что моя «Великая» — правдивый исторический сериал? Или, может, я больше похожа на Екатерину, чем Эль Фаннинг? Пфф... Я вам даже литературный источник не смогу подсказать, если вы ищете историческую правду про Екатерину», — написала Снигирь в Instagram, попросив поклонников не смотреть сериалы для исторической правды.

Снигирь также похвалила актеров и остроумные диалоги сериала.

Ранее зрители осудили выбор актеров разных рас на главные роли в картине.

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