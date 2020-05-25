Ремонтники отсудили у Киркорова больше 2 миллионов

Таганский суд Москвы обязал эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова выплатить более 2,2 млн руб. предпринимателю, ремонтировавшему его дом в Одинцовском районе Подмосковья.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гринчук. «Решением Таганского районного суда Москвы от 25 мая 2020 года исковые требования ИП Маринина Петра Владиславовича к Киркорову Филиппу Бедросовичу о взыскании задолженности за выполненные строительные работы удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 2 282 784 рубля, а также государственная пошлина в размере 19 613 рублей 92 копейки», — уточнили в суде.

Ремонт сделали еще в 2017 году, в суд ремонтники обратились в июле 2019 года. После экспертизы суд частично удовлетворил исковые требования, в которых изначально была указана сумма в 7,5 млн руб.

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