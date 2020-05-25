На могиле Юлии Началовой появился черный памятник

Кадр из программы «Ты не поверишь!»/НТВ

Семья установила на могиле певицы Юлии Началовой памятник из черного гранита, сообщили в передаче «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

О памятнике стало известно, когда журналисты пришли на похороны сына диктора Светланы Моргуновой Максима, скончавшегося после заражения коронавирусом.

На простой черной плите расположили яркое цветное фото Началовой, скончавшейся в марте 2019 года в возрасте 38 лет. Родные планировали установить монумент к годовщине смерти звезды, однако не успели этого сделать.

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