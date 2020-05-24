Адвокат Лолиты подал заявление в полицию на ее экс-мужа
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Адвокат певица Лолиты Сергей Жорин заявил в полицию на ее бывшего супруга Дмитрия Иванова. Об этом он сообщил изданию StarHit.
Жорин отметил, что подал заявление в полицию «за клевету» в его адрес.
Как сообщает издание, ранее Иванов, который попал в больницу с травмами, «недвусмысленно намекнул» на причастность к инциденту адвоката Лолиты.
Юрист выразил надежду на то, что в рамках поданного заявления будет проведена проверка, в результате которой будут установлены обстоятельства травмирования Иванова.
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