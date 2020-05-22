Киркоров скорбит по скончавшемуся от коронавируса сыну диктора Моргуновой

Поп-исполнитель Филипп Киркоров рассказал о скончавшемся от коронавируса 52-летнем сыне известного советского и российского диктора Светланы Моргуновой.

По словам Киркорова, они с Максимом Моргуновым родились в один день в одном роддоме. «Наши мамы рожали нас с Максимом в одном роддоме, и мы родились с Максимом в один день, дружили детьми, потом жизнь разбросала, и вот… Господи, тетя Света, сил тебе выдержать эту страшную трагедию», — пишет Киркоров в Instagram.

Максим Моргунов почувствовал себя плохо 10 мая. До этого он регулярно привозил продукты 80-летней матери, оставляя их у двери, после лечился дома.

Первым о смерти Максима Моргунова сообщил в Facebook его двоюродный брат Илья Свиридов. Он рассказывал, что на дому Моргунов получал врачебную помощь в полном объеме и надеялся на выздоровление.