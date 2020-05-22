Продажу билетов в российские театры планируют возобновить 1 августа

План Министерства культуры России по выходу театров страны их режима ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса нового типа, предусматривает возобновление продажи билетов на спектакли с 1 августа текущего года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя министра культуры статс-секретаря Аллу Манилову.

Первые встречи со зрителями театры планируют на середину сентября, отметила Манилова. Она добавила, что в настоящее время предусмотрено несколько этапов возобновления работы театров, при условии, что ограничения не будут продлены после 1 июня.

На период с 15 июня по 15 июля, когда театры уходят в коллективный отпуск, запланирована «тотальная дезинфекция» помещений, рассказала замглавы Минкульта. По ее словам, после этого начнут репетиции.

После возобновления продаж билетов театры будут адресно работать с теми зрителями, которые не отказались от билетов на отмененные постановки, подчеркнула Манилова. Такие зрители смогут первыми выбрать даты посещения театров и места в зале.

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