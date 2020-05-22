Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. Об условиях жизни артистов во время действия ограничительных мер он рассказал порталу портала Teleprogramma.pro.

Остающиеся дома пенсионеры продолжат получать пенсию, отметил Глушко. Он подчеркнул, что в отличие от них артисты «ни копейки» не имеют. В настоящее время семья Глушко и Королевой уже ощутила дефицит средств, поделился «Тарзан».

При этом артистов «подключат к жизни» в самую последнюю очередь, так как их работа связана с «массовым собранием людей», добавил Глушко. Он также задался вопросом о том, почему государство не поддерживает деятелей культуры.