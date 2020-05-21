Актер Хэйген Миллс устроил стрельбу и покончил с собой

В штате Кентукки американский актер Хаген Миллс покончил с собой, передает Sky News.

29-летний актер сначала открыл стрельбу в своем доме и ранил в руку и грудь свою 34-летнюю подругу Эрику Прайс, с которой у них совместный ребенок. Женщина была госпитализирована.

По словам пострадавшей, Миллс удерживал в доме ее мать и дочь.

Хэйген Миллс снимался в сериале «Баскетс», а также в картинах «Некая справедливость» и «Шведские стволы».