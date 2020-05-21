Российские музеи могут открыть с 1 июня

Глава Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что музеи в российских регионах могут открыть уже через полторы недели — с 1 июня, ее цитирует ТАСС.

«В принципе музеи, особенно региональные, с 1 июня готовы потихонечку-потихонечку начать эту деятельность», — отметила Любимова.

По ее словам, точная дата открытия культурных заведений в субъектах страны будет зависеть от региональных властей.

Ранее в ЮНЕСКО предположили, что пандемия коронавируса может привести к тому, что почти 13% музеев могут больше никогда не открыться. По состоянию на 21 мая, в стране выявлено более 317 тыс. человек, при этом вылечились более 92 тыс. пациентов, а умерли — 3099.

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