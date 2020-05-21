HBO показал трейлер фильма об ЛГБТ-активистах в Чечне

Телеканал HBO опубликовал трейлер документального фильма «Добро пожаловать в Чечню» об ЛГБТ-активистах, которые помогают жертвам преследований уехать из страны.

Режиссер картины — Дэвид Франс, ранее претендовавший на премию «Оскар» за фильм «Как пережить чуму». Лица героев фильма были изменены с помощью нейросетей.

Еще в 2018 году в Чечне называли безосновательными заявления правозащитников о вывозе ими из республики в течение года более ста человек нетрадиционной сексуальной ориентации. В сентябре 2019 года глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что в стране нет представителей ЛГБТ.

Премьера фильма «Добро пожаловать в Чечню» запланирована на 30 июня.

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