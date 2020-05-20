Певица Сиа усыновила двоих юношей

Австралийская певица Сиа в интервью с SiriusXM Hits 1 призналась, что в 2019 году усыновила двоих 18-летних юношей.

Сейчас молодым людям уже по 19 лет. По словам 44-летней певицы, у них не было шансов попасть в другую приемную семью из-за возраста.

Во время вынужденного периода самоизоляции, связанного с пандемией коронавируса, приемные дети Сиа смогли заняться своим образованием. Кровных детей у певицы нет.

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