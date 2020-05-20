Посвежевшая Надежда Бабкина вышла в эфир впервые после госпитализации

Певица Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев после госпитализации вернулись к записи эфиров передачи «Модный приговор».

Один из режиссеров в начале первого после болезни ведущих выпуска поздравил Васильева и Бабкину цветами. «Все эти дни я наблюдала за программой. Мне было так любопытно!», — призналась посвежевшая Бабкина, для этого эфира выбравшая желтый пиджак и леопардовую блузу.

Ранее Александр Васильев и Надежда Бабкина переболели пневмонией.

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