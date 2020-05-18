Умер заслуженный артист РСФСР Адоль Хамзин

Профессор кафедры методики преподавания классического и дуэтно-классического танца Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, заслуженный артист РСФСР Адоль Хамзин скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 86 лет, сообщается на сайте академии.

«Проходя по коридорам Академии, можно было услышать его громоподобный голос, перекрывавший звуки фортепиано. «Поддержку», как называют в Школе дуэтный танец, он вел почти шесть десятилетий», — рассказывают коллеги Хамзина.

Адоль Хамзин родился 7 февраля 1934 года в Уфе. С 1953 года по 1974 год был ведущим солистом Академического Малого театра оперы и балета им. М. П. Мусоргского. С 1974 года по 1980 год работал художественным руководителем «Ленинградского балета на льду». С 1965 года работал в Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой.

Прощание с Адолем Хамзиным состоится 20 мая в 13:00.