Кудрявцева опровергла слухи об увольнении с НТВ

Телеведущая Лера Кудрявцева в беседе с изданием News.ru прокомментировала слухи о своем уходе с телеканала НТВ и регистрации на бирже труда.

По словам Кудрявцевой, эта информация не соответствует действительности. «18 мая у меня съемка моего любимого «Секрета на миллион», а 22 мая — «Звезды сошлись». И в таком графике каждую неделю до летнего отпуска», — пояснила она. Кудрявцева добавила, что готова снимать свои передачи даже летом, потому что из-за пандемии коронавируса отдохнуть за границей ей не удастся.

Ранее Лера Кудрявцева покинула канал «Муз ТВ».

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