«Евровидение-2021» состоится в Роттердаме

Ежегодный вокальный конкурс «Евровидение» состоится в 2021 году в нидерландском Роттердаме. Об этом было объявлено в ходе прямой трансляции концерта Europe Shine a Light, который проходил вместо «Евровидения» в 2020 году.

«Европейский вещательный союз и организаторы конкурса в Нидерландах рады сообщить, что приняли решение о проведении «Евровидения» в 2021 году в Роттердаме», — заявили организаторы конкурса.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2020» должен был пройти в концертном зале Ahoy в Роттердаме с 12 по 16 мая, однако 18 марта руководство Европейского вещательного союза приняло решение отказаться от мероприятия в традиционном концертном виде из-за пандемии коронавируса.

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