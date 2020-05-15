Врач рассказал о ремиссии у Анастасии Заворотнюк
Профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Михайлович Чумаков в новом интервью рассказал о новом методе лечения рака, при котором специально подобранные вирусы атакуют опухоль.
В частности, он рассказал, почему данную терапию не стали применять к актрисе Анастасии Заворотнюк. «У них сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо — тогда мы приступим», — цитирует врача сайт kp.ru.
При этом ученый подтвердил, что специалисты провели тестирование в культуре клеток актрисы и сейчас знают, какой вирус в ее случае действует.
Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было.
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