Вдовиченков становится свидетелем жутких убийств в тизере сериала «Водоворот»

В сети опубликован первый тизерный трейлер сериала Андрея Загидуллина «Водоворот» с Владимиром Вдовиченковым и Владиславом Абашиным в главных ролях.

По сюжету, в городском коллекторе группа следователей обнаруживает убитых подростков, которых никто никогда не разыскивал. Выясняется, что их убило безусловное зло, засасывающее нелюбимых и ненужных детей. Героям фильма, противостоящим водовороту зла, придется заглянуть внутрь себя, чтобы встретиться с собственными демонами и страхами.

Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD» 27 июня. Будут показаны первые два из восьми эпизодов проекта.

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