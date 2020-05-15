Съемки четвертой «Матрицы» возобновятся летом

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Кадр из фильма «Матрица» (1999) Кадр из фильма «Матрица» (1999)
Кадр из фильма «Матрица» (1999)
Warner Bros. Pictures Co.

Съемки четвертой части фантастического боевика «Матрица», которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, продолжатся 6 июля. Об этом информирует Deadline со ссылкой на источник.

Официального комментария от студий Warner Bros. и Village Roadshow пока нет.

Известно, что съемки нового фильма должны пройти в Новой Зеландии, Австралии, Германии и Польше. До этого они проходили в Берлине и были приостановлены из-за коронавируса.

Впервые в боевике появятся такие актеры, как Приянка Чопра, Джессика Хенвик, Нил Патрик Харрис, Тоби Онвумере и другие.

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