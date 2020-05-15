Скончался скульптор Роман Шустров

Скульптор Роман Шустров умер в больнице в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

По его словам, об этом ему сообщил главный врач Мариинской больницы.

«Медики сделали всё, что могли, но увы», — написал Вишневский.

Шустров является автором мини-скульптуры «Петербургский ангел», которая стоит в Измайловском саду Молодежного театра на набережной Фонтанки.