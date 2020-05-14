Борисов опроверг закрытие на карантин «Пусть говорят» из-за коронавируса

Телеведущий Дмитрий Борисов опроверг информацию о закрытии на карантин программы «Пусть говорят» из-за гостя с коронавирусом, пишет РИА «Новости».

«Нет... Мы продолжаем работать, все в порядке», — сказал Борисов.

Он отметил, что программа работает с соблюдением санитарных норм.

Ранее в СМИ появились слухи, что «Пусть говорят» закрыли на карантин, а ее ведущего Дмитрия Борисова и съемочную группу отправили на самоизоляцию. Предполагалась, что причина в госте с коронавирусом, участвовавшем в программе про развод певицы Лолиты.

В России выявлено 252 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2212 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.