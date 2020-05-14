Надежда Бабкина не может увидеться с близкими после госпитализации

Певица Надежда Бабкина не может увидеться с молодым избранником Евгением Гором и сыном из-за перенесенной пневмонии, сообщает издание «Антенна» со ссылкой на концертного директора артистки Сергея Гороха.

Она соблюдает режим самоизоляции. «Аппетит хороший, настроение боевое. Хотя она еще никогда не находилась так долго одна, вдали от людей, в разлуке с родными. Даже с мужем и сыном общается теперь по телефону и скайпу», — рассказал Горох. С коллективом своего театра «Русская песня» Бабкина остается на связи онлайн.

6 апреля Бабкина была госпитализирована с диагнозом «пневмония». После этого она больше недели была на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме. К 1 мая певица была выписана из больницы.

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