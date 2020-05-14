Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса

Министр культуры России Ольга Любимова вылечилась от коронавируса и вернулась к работе, передает ТАСС со ссылкой на заявление самой Любимовой.

По словам министра, она чувствует себя хорошо. «Да, врачи меня выписали, я вышла и приступила к работе», — уточнила она.

Любимова добавила, что болезнь у нее протекала в легкой форме.

О болезни министра стало известно 6 мая. Ольга Любимова лечилась дома в течение трех недель.

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