Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса
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Министр культуры России Ольга Любимова вылечилась от коронавируса и вернулась к работе, передает ТАСС со ссылкой на заявление самой Любимовой.
По словам министра, она чувствует себя хорошо. «Да, врачи меня выписали, я вышла и приступила к работе», — уточнила она.
Любимова добавила, что болезнь у нее протекала в легкой форме.
О болезни министра стало известно 6 мая. Ольга Любимова лечилась дома в течение трех недель.
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