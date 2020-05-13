Чулпан Хаматова в Театре Наций и фильм о корейском маньяке в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на четверг, 14 мая.

Худрук берлинского театра «Шаубюне» Томас Остермайер поставил свой первый спектакль в Москве «Фрекен Жюли» с Чулпан Хаматовой, Евгением Мироновым и Юлией Пересильд в главных ролях. Действие пьесы шведского драматурга Августа Стриндберга, написанной в 1889 году, переносится в современный богатый дом, а история о больной страсти между Фрекен Жюли и лакеем ее отца до сих пор остается актуальной. Психологическая драма показывает влияние классового неравенства на чувства влюбленных и оценку человека по его материальному положению.

Фильма автора «Паразитов» Пон Чжун Хо «Воспоминания об убийстве» запустил карьеру тогда еще молодого режиссера. Картина частично основана на знаменитом деле хвасонского маньяка, убившего десятки девушек на рубеже 80-х — 90-х годов. Настоящего убийцу смогли вычислить только в прошлом году благодаря анализу ДНК. Оказалось, что он уже сидит в тюрьме на пожизненном сроке с 1994 года за убийство родственницы.

Полная программа расписания на четверг выглядит следующим образом:

Утро

9:00 — силовая тренировка «Express core» для укрепления пресса, косых и межреберных мышц, а также мышечного корсета, удерживающего позвоночник. Упражнения, доступные для любого уровня подготовки, очень важны для формирования правильной осанки и снижения усталости спины;

12:00 — онлайн-премьера немецкого семейного фильма «Восточный ветер 4: Наследие Оры» режиссера Терезы вон Элтз. В четвертой части серии продолжается история наездницы Мики с и ее коня Оствинда, чьи отношения испытываются на прочность после несчастного случая;

День

14:00 — рецепт киша с судаком и укропом от шеф-повара Артура Овчинникова в цикле «Готовим дома с Novikov School»;

16:00 — документальный сериал «На пределе», герои которого испытывают возможности человеческого организма в экстремальных условиях. Они отправляются в пешие походы при невыносимой жаре, погружаются в ледяное море, ныряют в глубокие впадины и поднимаются на самые высокие горы;

Вечер

19:00 — спектакль немецкого режиссера Томаса Остермайера «Фрекен Жюли» с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым, рассказывающий о проблеме классового неравенства;

19:00 — художественный фильм «Верю в любовь» со звездой «Ривердэйла» Кей Джей Апой в главной роли. Основанная на реальных событиях лента рассказывает о творческом и духовном пути музыканта Джереми Кэмпа;

22:00 — второй фильм известного корейского режиссера Пон Чжун Хо «Воспоминания об убийстве», вышедший в 2003 году. Картина представляет собой вольную интерпретацию дела хвасонского маньяка, убившего десятки женщин на рубеже 80-х — 90-х годов.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.