Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает «Ридус» со ссылкой на данные видеосервиса «Megogo Россия».

В начале марта выросли просмотры фильмов «28 дней спустя» и «Эпидемия», а в апреле после вспышки коронавируса в России на первое место вышел фильм «Заражение», вышедший в прокат в 2011 году. Известно, что по рейтингам он обогнал даже новые блокбастеры.

Также во время самоизоляции зрители стали чаще искать детский и спортивный контент.

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