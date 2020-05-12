Музеи Москвы не повысят цены на билеты после возобновления работы
Пушкинский, Исторический музеи и Третьяковская галерея не будут поднимать цены на билеты, об этом сообщает «Интерфакс».
«Мы пока не планируем менять ценовую политику и льготы, оставим все как есть до конца года», — заявили в пресс-службе Пушкинского музея.
В Историческом музее также подтвердили, что стоимость билета не вырастет. Там добавили, что администрация понимает, что люди окажутся в сложном финансовом положении, и несмотря на то, что музей несет убытки и потери, цена на билет останется прежней.
В пресс-службе Третьяковской галереи тоже сообщили, что цены на билеты не поднимутся.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Минкульте рассказали, когда могут открыться музеи в России
— «Абсолютно нерентабельно»: что станет с музеями после карантина
— В России по окончании режима самоизоляции ограничат число посетителей в музеях