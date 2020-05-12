Музеи Москвы не повысят цены на билеты после возобновления работы

Пушкинский, Исторический музеи и Третьяковская галерея не будут поднимать цены на билеты, об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы пока не планируем менять ценовую политику и льготы, оставим все как есть до конца года», — заявили в пресс-службе Пушкинского музея.

В Историческом музее также подтвердили, что стоимость билета не вырастет. Там добавили, что администрация понимает, что люди окажутся в сложном финансовом положении, и несмотря на то, что музей несет убытки и потери, цена на билет останется прежней.

В пресс-службе Третьяковской галереи тоже сообщили, что цены на билеты не поднимутся.

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