Представлений на Бродвее в Нью-Йорке не будет минимум до сентября

Все бродвейские театры в Нью-Йорке останутся закрытыми как минимум до сентября. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление Лиги Бродвея.

Отмечается, что театры на Бродвее закрылись 12 марта и откроются, по крайней мере, не раньше 6 сентября.

Бродвей был в числе первых в Нью-Йорке, кто полностью приостановил свою деятельность и большинство инсайдеров ожидают, что он возобновит работу одним из последних в городе.

По словам президента Лиги Бродвея Шарлотты Сен-Мартен, все бродвейские шоу хотят восстановить спектакли как можно скорее, однако в приоритете остается обеспечение здоровья и безопасности тех, кто приходит в театр, – как работников, так и зрителей.