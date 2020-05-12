Глава Минкульта Любимова лечится от COVID-19 дома

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Министр культуры России Ольга Любимова проходит лечение от новой коронавирусной инфекции дома, сообщает ТАСС.

По словам Любимовой, у нее «не очень большая температура», что дает ей возможность продолжать работу. В настоящее время она постоянно находится на связи с коллегами из министерства.

6 мая стало известно, что у главы министерства культуры России Ольги Любимовой диагностирован коронавирус.

Всего в России зарегистрировано 232 243 случая COVID-19, из них 2116 – с летальным исходом. Выздоровели 43 512 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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