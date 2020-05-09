Наталья Орейро удивила поклонников песней в честь Дня Победы
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Уругвайская певица Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы.
Ролик, в котором она исполнила песню «Нам нужна одна победа» Булата Окуджавы, певица разместила в своем Instagram.
«С Днем Победы! Мира во всем мире! Я вас люблю», — написала Орейро.
Поклонники певицы восхитились исполнением советской песни и поблагодарили певицу за ролик. «Наверное, это лучшее, что я слышала и видела за последние дни», «Какая вы молодец!», «Очень-очень трогательно», — написали пользователи в комментариях.
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