Наталья Орейро удивила поклонников песней в честь Дня Победы

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Уругвайская певица Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы.

Ролик, в котором она исполнила песню «Нам нужна одна победа» Булата Окуджавы, певица разместила в своем Instagram.

«С Днем Победы! Мира во всем мире! Я вас люблю», — написала Орейро.

Поклонники певицы восхитились исполнением советской песни и поблагодарили певицу за ролик. «Наверное, это лучшее, что я слышала и видела за последние дни», «Какая вы молодец!», «Очень-очень трогательно», — написали пользователи в комментариях.

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