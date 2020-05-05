Памятник Сталину в Чехии отправят в музей

Памятник руководителю СССР Йосифу Сталину в чешском городе Комаров направят в музей в соседнем городе Бероуне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя старосты города Радима Шима.

Изначально предполагалось продать монумент на аукционе.

Памятник построен из песчаника, его высота составляет три метра. С 1951 года он стоял на площади Мира в Комарове, но после «бархатной революции» 1989 года был демонтирован и помещен в хранилище.

Мемориал оценили в 20 тысяч крон (около $800).

По словам Шимы, муниципалитет Комарова получил 16 конвертов с предложениями о покупке и цене от предполагаемых покупателей.

Позже директор регионального музея, расположенного в соседнем городе Бероуне, также прислал письмо с просьбой передать им памятник Сталина.

Прошение было удовлетворено.

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