Премьера второго сезона мультсериала «Звездные войны» прошла в «Одноклассниках»

Премьера второго сезона анимационного сериала «Звездные Войны: Галактика приключений» прошла в социальной сети «Одноклассники» 4 мая — в день, когда фанаты киносаги «Звездные войны» отмечают День Галактики.

Во втором сезоне мультсериала появляются знакомые зрителю персонажи — Рей, Кайло Рен, BB-8, Принцесса Лея и др.

Первый сезон анимационных «Звездных войн» вышел в декабре 2019 года и собрал в «Одноклассниках» более 1,5 млн просмотров.

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