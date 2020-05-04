Лидер Pink Floyd назвал Джо Байдена слизняком

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Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью Rolling Stone назвал кандидата в президенты США от Демократической партии и бывшего вице-президента Джо Байдена слизняком.

По мнению Уотерса, в отличие от Берни Сандерса, Байден не сможет конкурировать с Дональдом Трампом на предстоящих выборах в президенты США. «Не могу себе представить, как Байден победит Трампа на выборах. Байден — чертов слизняк, он слаб, он никому не нравится. Трамп, по крайней мере, тот еще хитрый лис, он способен на уловки. Проворачивает он их грубо, но людям плевать», — поделился мнением музыкант.

Очередные выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

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