Беременную пятым ребенком жену Алека Болдуина застыдили за оголенный живот

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Супругу актера Алека Болдуина Хиларию застыдили в Instagram за «неприличное» видео со спортивными упражнениями.

Женщина призналась, что занимается спортом в ванной, когда муж и четверо детей засыпают. В комментариях одетую в спортивные брюки и нижнее белье Болдуин упрекнули в том, что она оголила живот и показала бюстгальтер. «Зачем привлекать к себе столько внимания», «Смысл в снятой майке? Ничего тут нового, ничего вдохновляющего», «Неизвестно, почему люди считают себя обязанными показывать себя в таком виде в соцсетях», — пишут ей.

В 2019 году две беременности Хиларии Болдуин закончились выкидышами, о новой беременности супруга артиста рассказала в начале апреля 2020 года.

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