«Россия 24» не откажется от программы Никиты Михалкова

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Телеканал «Россия 24» не будет отказываться от передачи «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова.

Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на источник в руководстве канала. «Никаких разговоров о том, что программа может быть снята с эфира, не ведется», — подчеркнул источник.

Программа Михалкова выходит на канале дважды по пятницам, а затем по три раза в субботу и воскресенье. 1 мая Михалков рассказывал о якобы реализующемся проекте Билла Гейтса по «чипированию людей». После Михалкова уведомили, что 2 и 3 мая повторов передачи не будет, что режиссер счел цензурой. После этого «Бесогон ТВ» показали два раза — в 23.00 и 3.00. Выбор времени Никиту Михалкова не устроил.

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