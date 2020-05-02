Джоан Роулинг отдала на благотворительность $1,25 млн в 22-ую годовщину битвы за Хогвартс

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Писательница Джоан Роулинг пожертвовала на помощь пострадавшим от домашнего насилия и бездомным $1,25 млн. Об этом она написала в своем Twitter.

Она напомнила, что в субботу, 2 мая, поклонники саги о Гарри Поттере отмечают 22-ую годовщину битвы за Хогвартс. Однако британская писательница отметила, что в этот день «неуместно говорить о смерти вымышленных персонажей».

«Слишком много людей в реальности теряют сейчас родных», — написала Роулинг.

Писательница добавила, что хуже всех в тяжелое время приходится «наиболее бедным и уязвимым». Пожертвования Роулинг разделят пополам две благотворительные организации Британии, которые оказались в сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса нового типа COVID-19.

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