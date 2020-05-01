Актриса Татьяна Васильева госпитализирована с высокой температурой

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Актриса Татьяна Васильева пожаловалась на повышенную температуру и кашель. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что вызвала скорую и ждет приезда бригады.

По словам Васильевой, у нее поднялась температура до 38 градусов. Кроме того, актриса добавила, что испытывает недомогание.

Позднее «Интерфакс» сообщил, что актриса была госпитализирована, однако ее диагноз не назван.

Татьяна Васильева является актрисой Московского академического театра сатиры и Театра имени Маяковского. Она наиболее известна своими ролями в кинофильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Ревизор», а также в сериале «Сваты».

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