«Люди Икс: Темный Феникс» стал самым убыточным фильмом 2019 года
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Супергеройский фильм «Люди Икс: Темный Феникс» возглавил список самых убыточных кинокартин 2019 года.
Антирейтинг, опубликованный в издании Deadline, показывает, что фильм собрал кассу в $252 млн, его создатели потерпели убытки в $133 млн.
Картина «Терминатор: Темные судьбы» принесла убытки в $122,6 млн и заняла второе место в списке. Завершают топ-5 «Потерянное звено», «Гемини» и «Кошки».
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