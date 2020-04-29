Финальная серия «Простоквашино» набрала более миллиона просмотров за неделю
Новая серия анимационного сериала «Простоквашино» за неполную неделю после публикации на YouTube набрала более миллиона просмотров.
Эпизод «Доить или не доить» стал 30-м и финальным в первом сезоне нового «Простоквашино». По сюжету, Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик помогают няне Маргарите Егоровне выиграть поэтический конкурс и поездку в Англию.
Шарика в этом мультфильме впервые озвучил актер Павел Деревянко.
Премьера новых серий «Простоквашино» состоялась весной 2018 года. В сериале появляются как хорошо знакомые зрителям герои классического мультфильма о Простоквашино, так и новые персонажи.
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