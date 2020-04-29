Финальная серия «Простоквашино» набрала более миллиона просмотров за неделю

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Новая серия анимационного сериала «Простоквашино» за неполную неделю после публикации на YouTube набрала более миллиона просмотров.

Эпизод «Доить или не доить» стал 30-м и финальным в первом сезоне нового «Простоквашино». По сюжету, Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик помогают няне Маргарите Егоровне выиграть поэтический конкурс и поездку в Англию.

Шарика в этом мультфильме впервые озвучил актер Павел Деревянко.

Премьера новых серий «Простоквашино» состоялась весной 2018 года. В сериале появляются как хорошо знакомые зрителям герои классического мультфильма о Простоквашино, так и новые персонажи.

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