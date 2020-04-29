На «Оскар» впервые смогут претендовать фильмы, выходившие только онлайн

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Организаторы кинопремии «Оскар» из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к участию в конкурсе в 2021 году фильмы, которые показывались только онлайн, а не в кинотеатрах, сообщается на сайте премии.

Уточняется, что данное правило будет действовать только до тех пор, пока не откроются кинотеатры.

«Фильм должен соответствовать всем остальным требованиям отбора», — отметили организаторы.

Там напомнил, что из-за пандемии COVID-19 кинотеатры Лос-Анджелеса и Калифорнии была закрыта 16 марта. При этом, показ фильмов в кинотеатрах данных округов является одним из обязательных условий для участия в «Оскаре».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.