Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания «Женщина года» после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Во время недавнего эфира Тодоренко заявляла, что женщины зачастую могут быть сами виноваты в том, что их бьют мужчины. Позднее журнал Glamour сообщил, что лишает телеведущую ранее присвоенного звания «Женщина года».
Тодоренко призналась, что ошиблась и до вчерашнего дня не понимала масштаб проблемы домашнего насилия. Известная ведущая еще раз извинилась за свои слова. По ее словам, она против любого насилия в целом, поэтому отныне ее страница в соцсети станет площадкой для тех, кто хочет говорить о домашнем насилии.
«Да, я оступилась и ошиблась! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться <...> Прошу простить меня, если такое можно простить», — написала Тодоренко.
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