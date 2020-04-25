Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/847/11769847/RIAN_5497587.HR-pic905-895x505-29231.jpg">

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания «Женщина года» после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.

Во время недавнего эфира Тодоренко заявляла, что женщины зачастую могут быть сами виноваты в том, что их бьют мужчины. Позднее журнал Glamour сообщил, что лишает телеведущую ранее присвоенного звания «Женщина года».

Тодоренко призналась, что ошиблась и до вчерашнего дня не понимала масштаб проблемы домашнего насилия. Известная ведущая еще раз извинилась за свои слова. По ее словам, она против любого насилия в целом, поэтому отныне ее страница в соцсети станет площадкой для тех, кто хочет говорить о домашнем насилии.

«Да, я оступилась и ошиблась! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться <...> Прошу простить меня, если такое можно простить», — написала Тодоренко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тодоренко осудили за оправдание домашнего насилия

— Glamour лишил Регину Тодоренко звания «Женщина года» после скандального эфира

— Валерия и Пригожин заступились за Тодоренко после лишения ее звания «Женщина года»