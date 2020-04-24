Австралийский хор исполнил «На поле танки грохотали» на самоизоляции

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Австралийский мужской хор Dustyesky исполнил песню «На поле танки грохотали» на самоизоляции. Ролик был опубликован на YouTube-канале RT.

Участники хора записали отдельные видео с исполнением песни, которые записали, находясь на самоизоляции. Видео были объединены в один ролик.

Члены мужского хора выучивают тексты иностранных песен на слух и узнают их смысл из переводов, поскольку не владеют русским языком.

Один из основателей коллектива Dustyesky Эндрю Свэйн заявил, что музыканты выбирают песни, которые полны «боли и отчаяния», чтобы люди смогли ощутить любовь и радость, которые в них есть.

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