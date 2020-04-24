Концертный директор Бабкиной заявил, что она идет на поправку
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Концертный директор театра Надежды Бабкиной Сергей Горох рассказал о состоянии артистки. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.
Он отметил, что Бабкина пошла на поправку. Горох уточнил, что артистка созвонилась с ним из больницы в Коммунарке и поинтересовалась жизнью театра и ходом репетиций.
«Я объяснил ей, что до 1 мая все находятся на самоизоляции по домам, праздничные мероприятия перенесены», — заявил Горох.
Кроме того, Бабкина сказала, что готовится поздравлять свою внучку Марфу, у которой день рождения. Артистка добавила, что у нее хорошее настроение.
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