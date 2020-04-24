Шарик заговорил голосом Деревянко в финальной серии первого сезона «Простоквашино»

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Студия «Союзмультфильм» представила финальную серию первого сезона мультсериала «Простоквашино» на YouTube.

Пса Шарика в эпизоде впервые озвучил лауреат премий «Золотой Орел» и «Ника» Павел Деревянко. По сюжету серии, герои помогают няне сестры Дяди Федора Маргарите Егоровне победить в поэтическом конкурсе и поехать в Англию. «В моем характере и характере Шарика есть общие черты: простота и даже наивность в хорошем смысле этого слова», — поделился Деревянко.

Премьера новых серий «Простоквашино» состоялась весной 2018 года. В сериале появляются как хорошо знакомые зрителям герои классического мультфильма о Простоквашино, так и новые персонажи.

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