Юрий Башмет материально поддержит музыкантов на фоне пандемии

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Дирижер Юрий Башмет заявил, что материально поддержит музыкантов, исполняющих классическую музыку, на фоне пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Русского концертного агентства».

«Сегодня все мы, кто так или иначе связан с классической музыкой, переживаем непростой период», — говорится в сообщении пресс-службы.

Дирижер и «Русское концертное агентство» решили помочь музыкантам, которые находятся в наиболее сложной ситуации, то есть тем, кто зарабатывает выступлениями на концертах и не привязан к какой-то организации.

Музыканты-солисты могут отправить заявку на сайте «Русского концертного агентства». Жюри выберет 10 человек, которые будут приглашены участвовать в сезоне Башмета — 20/21. Среди композиторов выберут пятерых, которым закажут произведения с дальнейшим исполнением на концертах дирижера. Кроме того, 50 выбранным музыкантам направят единоразовую денежную выплату.

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