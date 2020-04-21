Швыдкой вступился за сериал «Зулейха открывает глаза»

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Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в эфире радиостанции «Говорит Москва» вступился за сериал «Зулейха открывает глаза» по одноименной книге Гузель Яхиной.

По мнению Швыдкого, в сериале нет ничего, чего россияне не знали бы со школы. «История раскулачивания не показана там, на самом деле, в ее жесточайших реалиях. Они были куда более страшными, чем показано в сериале, потому что сериал делали люди, которые понимают, что это очень острая тема», — поделился Швыдкой.

Он призвал критиков сериала, обвиняющих его авторов в очернительстве, обратиться к материалам XV съезда ВКП(б). «Это все какой-то политизированный взгляд на историю. Конечно, хочется, чтобы история России не имела ни сучка ни задоринки, но в истории так не бывает. Патриотизм не может быть невежественным», — уверен Швыдкой.

Роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» был опубликован в 2015 году, получил литературные премии «Большая книга», «Книга года» и «Ясная поляна». Переведен на 34 языка мира. По сюжету книги и снятого по ней сериала, зимой 1930 года у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму ссылают в Сибирь.

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