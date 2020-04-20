Капитан Марвел возглавит новую команду «Мстителей»
Супергероиня Кэрол Дэнверс (Капитан Марвел) в исполнении актрисы Бри Ларсон возглавит новую команду «Мстителей», сообщает MCU Cosmic.
Команда супергероев появится в сольном фильме о Дэнверс «Капитан Марвел-2». Возможно, команда будет называться «Новые Мстители» или «Молодые мстители». Пока неизвестно, кто из героев комиксов Marvel может входить в команду.
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории Marvel, вторым самым кассовым в США и Канаде и пятым самым кассовым в мире. Премьера картины «Капитан Марвел-2» запланирована на 8 июля 2022 года.
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