Ветлицкая нашла плюсы в пандемии коронавируса

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Певица Наталья Ветлицкая, последние 11 лет проживающая в Испании, нашла плюсы в пандемии коронавируса и связанным с ней режимом самоизоляции.

По ее словам, природа в отсутствие человека отдыхает. «Все расцвело буйным цветом и благоухает ароматом, птицы поют от счастья. Людишки ничего не стригут, не косят, не травят химией и выхлопными газами», — делится она в Instagram.

Артистка уверена, что это доказывает, что планету не надо спасать экологическими программами. «Достаточно посадить всех по домам на месяц-полтора, и вся экосистема самовосстановится мгновенно, с фантастической скоростью и абсолютно без чьей￼-либо помощи», — пишет Ветлицкая.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Всего в мире инфицированы более 2,4 млн человек, выздоровели более 629 тыс. пациентов, а скончались — 165 658.

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