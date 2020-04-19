Mash: Заворотнюк идет на поправку

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк улучшается. Медики уже возобновили ее лечение, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванный источник.

По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться. Ее возят на химиотерапию и к нейрохирургам в клиники.

«Вместе с Заворотнюк в клинике живет ее муж Петр Чернышев. Он постоянно рядом с актрисой», — отмечает канал.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было.

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