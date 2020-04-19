Знаменитости поддержали пострадавших от пандемии коронавируса
Американские рэперы Снуп Догг и Шон Комбс, актриса Америка Феррера, композитор Лин-Мануэль Миранда объединились, чтобы выразить поддержку недостаточно защищенным сообществам, пострадавшим от пандемии коронавируса, сообщает телеканал CNN.
Заметности во время специального часового мероприятия «Цвета Covid» рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются общины, организации, помогающие в оказании помощи.
«Факты отрезвляют, они угнетают и трагичны. Афроамериканцы помогли построить эту страну и сделать ее великой. Мы не заслуживаем того, о нас всегда думали в последнюю очередь», — заявил Комбс.
На прошлой неделе в Чикаго официальные лица заявили, что 72% смертей от вируса произошло среди афроамериканцев (это 30% населения города). Губернатор штата Луизиана Джон Бел Эдвардс сказал, что более 70% случаев смерти от коронавируса в штате были афро-американскими пациентами, которые составляют всего 32% населения штата.
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