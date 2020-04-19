Умер журналист и писатель Александр Кабаков

Скончался русский писатель и корреспондент издания «Коммерсант» Александр Кабаков, сообщил на своей странице в Facebook журналист Андрей Колесников.

«Умер Александр Кабаков. Совсем в канун Пасхи», — написал Колесников.

О причинах смерти журналиста не сообщается, ему было 76 лет.

Александр Кабаков — автор таких известных произведений, как «Невозвращенец», «Ударом на удар», «Московские сказки», «Подход Кристаповича», «Путешествия экстраполятора и другие сказки». Он работал в «Коммерсанте» с 1999 года.